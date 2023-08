Milano | 53enne accoltella la madre e si getta dal quarto piano

(Di mercoledì 9 agosto 2023), 9 ago. (Adnkronos) - Risale "ad alcuni giorni fa" la morte della donna di 86 anni, uccisa a coltellate adal figlio di 53 anni, che poi si è suicidato. E' uno dei dettagli che emerge nell'indagine affidata alla polizia e coordinata dalla pm Maria Letizia Mocciaro che indaga sull'omicidio-suicidio avvenuto nell'appartamento in via Palanzone. L'uomo, che come lanon aveva né problemi di salute né problemi economici, si è tolto la vita all'alba dopo aver chiamato il 112 e aver annunciato il proposito di ammazzarsi. Si è lanciato daldavanti ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Nell'appartamento sono stati trovati alcuni biglietti d'addio, in cui ilmetteva nero su bianco la sua paura di "essere indagato" e forse di finire in carcere per ...

... uccisa a coltellate dal figlio di 53 anni nel loro appartamento in via Palanzone a, risale '... Nell'appartamento sono stati trovati alcuni biglietti d'addio, in cui ilmetteva nero su ...Omicidio suicidio a, dove un uomo di 53 anni ha ucciso la madre 86enne a coltellate, per poi togliersi la vita ... ilsi sarebbe gettato dal quarto piano dello stesso stabile finendo su un'...Sarebbe stato lo stessoa dare l'allarme intorno alle 5 della mattina di mercoledì 9 agosto, parlando con l'operatore dell'intenzione di suicidarsi. La zona didove è avvenuto l'...

Omicidio-suicidio nella notte a Milano, 53enne uccide la madre di 86 anni a coltellate e poi si getta dal quarto piano Corriere Milano

Milano, 9 ago. (Adnkronos ... Nell’appartamento sono stati trovati alcuni biglietti d’addio, in cui il 53enne metteva nero su bianco la sua paura di “essere indagato” e forse di finire in carcere per ...MILANO - Uccide la madre a coltellate, poi chiama la Polizia e annuncia il suicidio, che metterà in atto poco dopo lasciandosi cadere dal quarto piano. È una tragedia ancora ...