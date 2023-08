Milano | 14 giorni dopo la tempesta il Naviglio Grande è ridotto così | le immagini indignano il web

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sono passati più di quindicidal nubifragio che aha causato danni enormi ad automobili, palazzi e alberi. In alcune zone della città, come il, non è stata effettuata una pulizia appropriata e alcuni cittadini sul web hanno segnalato il disagio. Il mese di luglio è stato molto complesso dal punto di vista climatico. In molte aree del Nord si sono verificati temporali violentissimi, accompagnati da tuoni, fulmini e venti fino a 100 km/h. Al Centro e al Sud Sud, nella seconda metà del mese, si sono registrate temperature altissime, con punte di 45 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Non a caso, per, il clima è stato l'argomento centrale del dibattito pubblico.è una della città settentrionali che più ha sofferto per gli ...