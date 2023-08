Milan-Trento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, matchvalevole per l’ultimo test dei rossoneri in vista dell’inizio del campionato di Serie A/2024. I ragazzi allenati di Stefano Pioli, dopo aver disputato il Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, sono pronti per tornare in campo contro la formazione di Lega Pro. Si tratta del terzultimo test, a cui faranno seguito due sfide nel weekend. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di mercoledì 9 agosto e sarà trasmessa insuTV e su Dazn, mentre losarà affidato a Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, ...