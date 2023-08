Milan ko in amichevole con volti nuovi e riserve | il Trento vince 1-0

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Che vittoria”. Lo scrive ilsul suo profilo Instagram, poco dopo l’allenamento congiunto contro ilvinto 1-0. Dopo il successo di ieri ai rigori contro il Monza nel primo Trofeo Silvio Berlusconi, infatti, i rossoneri sono subito tornati in campo oggi aello. Un modo per testare alcuniacquisti (Musah e Chukwueze), le seconde linee e alcuni giovani, come Bartesaghi (ieri in campo nel finale). Alla fine però fa festa il(che milita in Serie C) con una vittoria per 1-0 grazie alla rete segnata al 24? della ripresa da Sipos. Tanti gli assenti tra dinamiche di mercato (De Ketelaere e Origi) e problemi fisici (Messias e Calabria). SportFace.