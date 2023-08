Milan | è solo questione di tempo | la macchina rossonera va sistemata

...Monza e, specie nella prima frazione, a Silvio Berlusconi onorato con un prima e un dopo molto suggestivo in occasione della prima edizione del trofeo a lui dedicato. Sarebbe piaciuto non...... eliminando i Red Devils e portandosi a casa due Champions League con la maglia del. Ora ha ... importante compleanno, l'ex avanti della Nazionale ha dettoche "f esteggiare con Angela, i ...... dedicato al Cavaliere che ha fatto la storia di(bacheca infinita, ieri ha poi vinto ai ... Sonosorrisi, alla faccia dei maligni che raccontano di screzi e gelosie. (...) Clicca qui per ...

Il primo trofeo Silvio Berlusconi al Milan: Monza sconfitto solo ai rigori MBNews

Rossoneri in vantaggio con Pulisic, ripresi subito da Colpani. Poi vincono ai rigori Sarebbe sicuramente piaciuto il calcio esibito ieri sera da Monza e Milan, specie nella prima frazione, a Silvio Be ...Molto provato, visibilmente commosso ed emozionato. Così Piersilvio Berlusconi ieri all’UPower Stadium di Monza, dove ha avuto luogo il derby ...