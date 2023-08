MIlan | De Ketelaere | sì all' Atalanta | ma la Dea dà l' aut aut per le commissioni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ieri sera a Monza , ilè andato in campo senza Charles De. Esaustiva la spiegazione di Pioli: "Ci sono situazioni di mercato in essere. Ci si aspettava molto dal belga, ma non è ...

Ieri sera a Monza , ilè andato in campo senza Charles De. Esaustiva la spiegazione di Pioli: "Ci sono situazioni di mercato in essere. Ci si aspettava molto dal belga, ma non è riuscito a dare tutto ciò ......allo stadio Brianteo trae Monza: CdK infatti non era stato convocato. ' Come sapete c'è qualcosa di mercato ', aveva commentato Stefano Pioli. Atalanta scatenata, chi arriva dopo De: ...Charles Desembrava ad un passo dal vestire la maglia dell'Atalanta ma nelle ultime ore la trattativa che dovrebbe portare il trequartista belga dalai bergamaschi sembra aver subito un netto ...

Gli assenti rossoneri in Monza-Milan: fuori De Ketelaere! Milan News

Mancano 10 giorni all’inizio del campionato, il torneo nel quale le big proveranno a dare l’assalto al Napoli, campione d’Italia in carica. Le prime due giornate di A (19/20 ...Altra esclusione per Charles De Ketelaere in amichevole col Milan. Il belga infatti non risulta in distinta per la gara contro il Trento, ennesimo indizio ...