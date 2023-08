Milan | Chukwueze | “Qui per vincere trofei Col tempo…” | PM NEWS

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilpresenta oggi, in conferenza stampa, il suo nuovo acquisto Samuel. Il LIVE con tutte le dichiarazioni del giocatore

Prime parole ufficiali per Samuel da nuovo giocatore del. Il nigeriano si è presentato oggi alla stampa: 'Ho avuto fin da subito grandi sensazioni. Mi hanno accolto tutti molto bene. E' tutto fantastico, mi hanno ...

Samuel Chukwueze si è presentato ufficialmente in conferenza stampa ai tifosi del Milan: "Sono stati fantastici fin da quando sono arrivato. Quando ero in Nazionale mi inviavano su Instagram dei video ...“Sì, ci sono state buone sensazioni fin da subito. Sono stati molto accoglienti con me, è fantastico e mi hanno fatto sentire subito a casa. Mi hanno detto che mi faranno vedere le cose belle di ...