In base ai dati diffusi dal Viminale, il numero di persone arrivate nel nostro Paese da inizio anno sfiora quota 94mila. La rotta del Mediterraneo centrale si conferma la più pericolosa, con circa ...Altro discorso riguarda le nazioni di partenza dei natanti: i dati confermano che la rotta più utilizzata daiper attraversare il quadrante sud della Mediterraneo è quella che parte dalle ......altro che un caloroso invito per i trafficanti di esseri umani a far affluire con ogni mezzo il numero più alto possibile disulle coste del nord Africa, in attesa del trasbordol'...

Migranti, verso 100mila sbarchi nel 2023: numeri aumentati di oltre il 100% Sky Tg24

ROMA – Sfiora quota 94 mila il numero dei migranti sbarcati in Italia dall’inizio del 2023, un flusso costante che potrebbe portare a sfondare quota 100 mila già entro la fine del mese di agosto. In b ...Il Mediterraneo è un cimitero per i migranti, ma il Nord Africa è un cimitero ben più grande e peggiore: di ritorno dalla Gmg di Lisbona Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per la situazi ...