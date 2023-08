(Di mercoledì 9 agosto 2023) Almeno 335sono state assistite a partire da ieri pomeriggio al largo di, una delle isole Canarie, dopo aver attraversato in mare la rotta migratoria che parte dalle coste dell'...

Almeno 335 persone sono state assistite a partire da ieri pomeriggio al largo di Lanzarote, una delle isole Canarie, dopo aver attraversato in mare la rotta migratoria che parte dalle coste dell'...Poco più di 3milaviaggiavano verso la, 2.725 verso Grecia e Cipro Vai alla FotogalleryLo schermo è diviso in quattro quadranti, che raffigurano l'Italia, il Perù, la Francia e la. Vi è poi l'invito a mandare un messaggio per ottenere maggiori informazioni. "Importanti ...

Migranti: Spagna, 335 persone sbarcate in poche ore a Lanzarote Agenzia ANSA

Almeno 335 persone sono state assistite a partire da ieri pomeriggio al largo di Lanzarote, una delle isole Canarie, dopo aver attraversato in mare la rotta migratoria che parte dalle coste dell'Afric ...A Bologna ne saranno accolti una quarantina. In caso di notifiche di espulsione dei profughi dai Cas la Cgil è pronta ad attivarsi ...