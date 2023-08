Migranti | naufragio in Canale di Sicilia | 41 morti | superstiti a Lampedusa

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Ancora unneldidove 41– secondo quanto riferito dai sopravvissuti – avrebbero perso la vita a bordo di un barchino, salpato dalla Tunisia. Solo quattro iin salvo che sono stati soccorsi dalla motonave Rimona e poi trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera. I quattro sono sbarcati a. Il barchino su cui viaggiavano si sarebbe capovolto a causa di un’onda. Sono due uomini, una donna e un minore non accompagnato idel. I quattro si trovano adesso nell’hotspot di Contrada Imbriacola assistiti dalla Croce Rossa italiana. Provengono dalla Guinea e dalla Costa d’Avorio. Ancora da confermare il racconto del. il Giornale ...

