Migranti | Mahmoud Pd | ' strage Lampedusa è fallimento del Memorandum con Tunisia'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "A meno di un mese dalsottoscritto tra Ue eassistiamo all'ennesimo tragico naufragio in cui, nella scorsa notte, secondo quanto appreso dal racconto dei quattro sopravvissuti, hanno perso la vita 41 persone in fuga da Sfax (). La presidente Meloni lo aveva definito 'un importante e grande lavoro diplomatico', dichiarato da lei stessa come modello in grado di 'disciplinare flussi e migrazioni' dalla. Sarebbe dovuto diventare un modello per tutte le relazioni tra l'Ue e i Paesi del Nord Africa, invece assistiamo ancora oggi, purtroppo, all'ennesimo naufragio. Se vogliamo tendere davvero la mano alla gioventù tunisina serve formulare regolari percorsi di accessibilità in Europa: un giovane deve potersi rivolgere alle ambasciate europee e richiedere visto ...

... come quasi tutti i giovani. E dormiva, con i suoi compagni, nel retrobottega. Forse all'inizio gli era bastato: era vivo, e poteva mandare soldi a casa. Ma era in gamba, con le ...Foto notizia sull'omicidio dia Genova e il racconto di Floriana Rullo. Dalla politica ... Dal clima ai'. Sotto, Mario Giro analizza invece il golpe nigerino che 'non dipende dalla ......il guineano Mohamed Condè e gli egiziani Hameda Ahmed eAshuia, che un anno più tardi sono stati condannati a vent'anni di carcere ciascuno per le torture che avevano inflitto ai...

Migranti: Mahmoud (Pd), 'strage Lampedusa è fallimento del ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “A meno di un mese dal Memorandum sottoscritto tra Ue e Tunisia assistiamo all’ennesimo tragico naufragio in cui, nella scorsa notte, secondo quanto appreso dal racconto dei ...La cooperativa il CeSto, che ha ospitato il ragazzo per alcuni mesi, organizzerà a settembre un torneo di calcetto per ricordarlo ...