Migranti | doccia fredda per la Schlein | il 38% degli elettori del Pd condivide la linea del governo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Oltre la metàitaliani approva ladelsull’immigrazione. E, sorpresa, anche tra glidi Pd, M5S e Terzo Polo le misure dell’esecutivo sono apprezzate. Il sondaggio realizzato da AnalisiPolitica per Libero è unaper le opposizioni. Il loro elettorato non li segue nelle barricate contro le politiche migratorie dell’esecutivo. Viene smentita la vulgata della sinistra. Il Paese reale, glitrasversali a tutti i partiti, hanno ben capito la situazione: gli accordi con la Tunisia e, in generale, le intese con i governiStati da cui partono le navi cariche di, costituiscono un’azione fondamentale. Insieme agli accordi con l’Unione Europa. Il memorandum d’intesa tra Tunisia e ...

... ciascuna dotata di un bagno privato con, che includono una scrivania, un armadio, ... fino alla Helen Barber Foundation) e inviata al governo britannico, il piano per ospitare isulla ...... anche se isi sono semplicemente spostati altrove, verso la spiaggia, in attesa che la ... petto in fuori e pancia in dentro, come li guardi stasera i tuoi figli a letto puliti dopo la......ha istituito un servizio di vigilanza privata all'ingresso del cimitero per impedire ai- ... come li guardi stasera i tuoi figli a letto puliti dopo laTu sindaco, che hai negato la ...

Migranti, doccia fredda per la Schlein: il 38% degli elettori del Pd ... Secolo d'Italia

Il nodo del CAS da realizzare per 800 extracomunitari in arrivo. La sindaca di Cuneo chiude all’ipotesi Miac: l’altra opzione è l’area militare della ex Montezemolo ...PALMANOVA - Defilata rispetto al centro della città stellata, ma parte dell’agglomerato urbano di Jalmicco, una frazione di poco più di ottocento anime. Negli ultimi ...