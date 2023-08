(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Ancora un naufragio al largo di Lampedusa, 41 vittime innocenti partite dalla Tunisia e lasciate per cinque giorni in balia del mare. Ma di tutto questo non c'è nemmeno una parola negli 'appunti di Giorgia'. Indifferenti, cinici, disumani dialdell'immigrazione". Lo ha scritto su Twitter Chiara, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.

Migranti: Braga (Pd), 'governo indifferente e cinico di fronte al dramma' La Gazzetta del Mezzogiorno

