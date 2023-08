Mettono in vendita prodotti alimentari destinati a distribuzione gratuita | denunciati

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Orta di Atella.in, su un social network,alla esclusiva, ma il responsabile della società che fornisce ivede il video e racconta tutto ai carabinieri. Due persone sono state denunciate nel Casertano. I due avevano pubblicato su un social network il video con il quale proponevano in, a prezzi vantaggiosi, numerosiquali snack monoporzione, succhi di frutta, croccantini, frutta secca, yogurt e tanti altri, mostrando anche marca e data di scadenza. L’annuncio, che in breve tempo ha fatto il giro del web con un discreto numero di visualizzazioni, è stato però visto anche dal responsabile della ...

... mentre altriin discussione la diagnosi eccessiva e l'impatto dell'etichettatura dei ...sul bipolarismo su Amazon Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sul bipolarismo che sono insu ...Sul conto ledue euro per il piattino. Tra l'altro avendole già messo sul conto il coperto",... Se sono in gamba, regolerò il mio prezzo dia seconda del mio target e, soprattutto, della ...Stellantis produce in India la Panda elettrica ed economica A dirlo è stato l'amministratore delegato Stellantis , Carlos Tavares , ai microfoni di Autocar : ' Le norme Euro 7a rischio la ...

Mettono in vendita su internet alimentari destinati alla distribuzione ... Il Meridiano News

NEL CASERTANO – Avevano pubblicato su un noto social network il video con il quale proponevano in vendita, a prezzi vantaggiosi, numerosi prodotti alimentari quali snack monoporzione, succhi di frutta ...Agevolazione del 30% per rilevare la propria casa popolare. 338 gli appartamenti messi in vendita in tutta la Regione ...