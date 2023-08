Meteo | dal Weekend nuova ondata di Caldo Africano Arriva il “Cammello”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo pochi giorni dalla fine di luglio, mese piùdella storia, le temperature si mitigano: localmente, la notte, i valori sono quasi autunnali. L’anticiclone subtropicale, il temuto anticicloneanche detto il ‘’, sta ancora lontano, ad Ovest, sulla Spagna: ilsta portando l’isoterma dei 30°C a 850 hPa su quelle zone. 30°C a 850 hPa è un datorologico straordinario, significa avere 30 gradi a circa 1550 metri: con il gradiente termico, che fa aumentare le temperature scendendo di quota di circa 1 grado ogni 100 metri, tale valore può corrispondere a più di 45 gradi in pianura al livello del mare. E infatti, da sabato scorso, specie in Andalusia siamo fissi oltre i 40 gradi, con picchi di 45°C anche a Siviglia, e la previsione indica temperature in ulteriore aumento ...