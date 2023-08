Meteo | da oggi a domenica caldo sempre più intenso

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Unche finora era davvero molto clemente, ma che dain poi non lo sarà più. La parentesi insolita e turbolenta che aveva portato un po’ di fresco in tutta Italia, con temperature addirittura al di sotto della norma, volge al termine. Nella seconda parte della settimana, la rimonta da ovest dell’alta pressione metterà fine alla corrente più temperata nord-atlantica e si ripristineranno le tipiche condizioni da piena estate. Il rialzo termico, però, sarà graduale. Infatti, da mercoledì 9 Agosto i valori si porteranno quasi ovunque prossimi alla norma. Da giovedì 10 invece si tornerà al di sopra, fino ad arrivare a13 quando il termometro, diffusamente, potrà raggiungere i 33-34 gradi. Una temperatura comunque accettabile, ancora leggermente distante dai picchi di 40° e simili. A contribuire a questa progressiva ...

Mercoledì 9 Agosto avremo per tanto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a parte qualche addensamento in più al Nord Italia, specie sulle Alpi, con la possibilità di isolati e deboli ...Nel dettaglio, intanto il cielo sarà bello e terso anche nei prossimi giorni: attenzione soloa qualche temporale di calore pomeridiano su Alpi e Prealpi orientali con locale interessamento ...Continua ancora pere domani sull'Italia una fasecaratterizzata da aria quasi fresca, con temperature frizzanti all'alba e accettabili nel pomeriggio. Ma una nuova ondata di caldo africano sta per arrivare. ...

Meteo: dal Weekend nuova ondata di Caldo Africano. Parla il Meteorologo Lorenzo Tedici iLMeteo.it

Prevale un regime anticiclonico africano ma alcuni impulsi atlantici lambiranno l'Italia.