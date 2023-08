Messina Denaro | operazione “andata molto bene | è vigile e attivo” Trasferito in intensiva

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute, che ha richiesto il trasferimento dal supercarcere - dove si trova in regime di 41bis - all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Matteoè stato sottoposto a una nuova. Secondo quanto è emerso, il boss di Cosa Nostra è stato operato nel pomeriggio di martedì. Si prospetta, dicono alcune fonti, una degenza non breve nella cella ospedaliera.

Ammettere solo quello che, per evidenza, non si può negare. Questo ha fatto Matteonel primo interrogatorio davanti al procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, dopo il suo arresto il 16 gennaio 2023. I verbali dell'incontro sono stati resi ...... Mambro e Ciavardini sulla strage di Bologna, possono starci, però a questo punto vorrei chiedergli, come è certo dell'innocenza dei tre e' certo chesia colpevole di tutti i reati per ...Ne ha tutto il diritto, per carità', scrive Damato suSospettato già al momento dell'arresto, il 17 gennaio scorso, di essersi lasciato catturare per garantirsi una migliore assistenza ...

Nel giorno del ricovero per l'aggravarsi delle condizioni di salute del boss, sono state pubblicate le pagine di verbale del primo interrogatorio dopo l'arresto. Messina Denaro ha negato di aver fatto ...