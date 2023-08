Messina Denaro | dopo peggioramento operato in ospedale Prevista degenza non breve

: 'Non per fare il superuomo ma senza il tumore non mi avreste mai preso' Matteoè stato operato e per lui si prospetta una degenza non breve nella cella ospedaliera dell'...L'Aquila. Peggiorano le condizioni di Matteo, ricoverato in regime di 41 bis nel carcere dell'Aquila, malato di tumore, avrebbe subito una nuova operazione nella giornata di ieri nel nosocomio cittadino. Intanto trapelano stralci ...L'AQUILA - Matteoè stato operato nella serata di ieri per una occlusione intestinale nel reparto di chirurgia universitaria di dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove il boss della mafia era stato ...

Messina Denaro, tumore al quarto stadio: ricoverato a L'Aquila è in gravi condizioni ilmessaggero.it

Del peggioramento delle condizioni di salute di Messina Denaro si era saputo ieri. L'ex latitante, paziente oncologico, nelle scorse settimane aveva subito un piccolo intervento ma era rientrato ...Le condizioni di salute dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro versano in condizioni gravi, il tumore al colon lo debilita sempre di più e qualche complic ...