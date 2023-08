Messina | altro che serie A | il PalaRescifina nel degrado E a novembre c' è Ligabue

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Quando si parla di impianti sportivi in città, è facile che i riflettori siano puntati tutti sullo stadio Scoglio. Ma c’è anche. C’è, ad esempio, il, che aospiterà anch’esso un grande evento musicale, anzi due, i concerti di Luciano; ma prima, molto prima, tra dieci giorni per l’esattezza, aprirà le porte al raduno dell’Akademia Sant’Anna,...

MatteoDenaro: arrestata Laura Bonafede, la 'maestra - vivandiera' che gli è stata vicina ... Io mi sento uomo d'onore in unsenso…non come mafioso'. Nega di aver ucciso il piccolo ...... il possesso della pistola, la corrispondenza con Bernardo Provenzano, la vita da primula rossa scelta per difendersi dallo Stato che lo accusa 'ingiustamente' e poco. vedi anche Matteo...Nel carcere dell'Aquila,Denaro è seguito da uno staff medico che, in vista del ... Proprio com'era avvenuto con Bernardo Provenzano , l'storico capomafia, che nell'ultimo periodo della ...

Messina, altro che serie A: il PalaRescifina nel degrado. E a novembre arriva Ligabue Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Le condizioni di salute dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro versano in condizioni gravi, il tumore al colon lo debilita sempre di più e qualche complic ...Matteo Messina Denaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel pomeriggio di ieri e ora si prospetta una degenza non breve nell'ospedale de L'Aquila.