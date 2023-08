Instagram diventa prima nella popolazione under 34, WhatsApp per quella over 45,tra i 35 e ... Facebook è usata soprattutto percon amici e familiari (il 70.8% degli utilizzatori dà ...... cioè l'ultimo a emergere, sia di materiale più incoerente (ghiaia, per capirci),il più ... e in che modo potessi aiutarlo (e anche per stare tre ore in spiaggia all'ombra acon ...D'altronde per chi cerca uno smartphone per telefonare,, scattare qualche foto senza ... Sul lato posteriore del telefono troviamo una sola fotocamera da 8 MP (f/2,0)nel notch ...

Messaggiare mentre si cammina aumenta le probabilità di cadere AGI - Agenzia Italia

Alcuni studi hanno dimostrato che i pedoni che mandano messaggi hanno più probabilità di essere vittime di incidenti nel traffico delle città ...