Mercato San Severino | installata la prima panchina inclusiva

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Grazie alla donazione de Il Sorriso-Associazione Cinofila, la Città diSanmette un altro tassello verso l’ambizioso traguardo della costruzione di una città. Ladalla De Paco srl, all’interno della Villetta Comunale della frazione Capoluogo, che consente la presenza anche di persone in carrozzella è il simbolo dell’integrazione e delle pari opportunità, perchè anche con i piccoli gesti è possibile abbattere enormi mura di isolamento. Nei prossimi mesi, in altri parchi del nostro Comune, d’intesa con l’Associazione e grazie alla sensibilità del Presidente Avv. Carmelo Cotini, saranno installate panchine simili a quella che oggi abbiamo consegnato a tutta la nostra comunità.” E’ quanto dichiara il Sindaco diSan ...

... ancelle, senatori, i diaconi,Lorenzo, i poveri, i lebbrosi e gli schiavi. Lungo il percorso si incontrano angoli suggestivi, in cui si visitano botteghe di artigiani, un lebbrosario, il......Bar " Via XXV Aprile 1 DIANO MARINA (IM) PAM " Viale Kennedy 107 Conad " Via Capocaccia 7... Grazie alla sua cremosità unica e al suo sapore autentico, questo prodotto si distingue sul, ...Seguendo le logiche dile istituzioni culturali vengono meno alla loro primaria funzione, ...di musei dotati di una certa autonomia e tra i 'promossi' troviamo anche i Musei nazionali di...

Mercato San Severino, installata la prima panchina per disabili in carrozzella SalernoToday

Dal 10 al 14 agosto si svolgerà la manifestazione "Stelle sul Mazzaro", organizzata dall'associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e del ...Il “Corteo storico di San Lorenzo” XIV edizione è una delle più spettacolari manifestazioni della tradizione cittadina di Torre Orsaia. In onore di San ...