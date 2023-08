Meloni rivendica | tassiamo i margini ingiusti delle banche | ora siano corrette

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La premier annuncia che sul reddito di cittadinanza il governo non tornerà indietro. E chiude sul salario minimo: 'Rischia di peggiorare gli stipendi'

... con un 'big' ex lumbard che ricorda come Matteo Salvini e Giorgiasi siano incontrati ... ma devono darci ragione', critica il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte , chela ...Diamo la nostra piena disponibilità a incontrare Giorgiae invitiamo le altre opposizioni ... si tratta di un'ulteriore prova della coerenza e coesione del centrodestra ",il ......il vice premier Matteo Salvini cui spetta l'annuncio. Per il leader della Lega, 'il ... che ha acceso il dibattito politico nelle ultime settimane, la premier Giorgiadovrebbe ...

Meloni rivendica la tassa sugli extraprofitti bancari e sul Rdc dice ... Fanpage.it

La premier annuncia che sul reddito di cittadinanza il governo non tornerà indietro. E chiude sul salario minimo: 'Rischia di peggiorare gli stipendi' ...Giorgia Meloni commenta le ultime misure approvate dal Cdm, a partire dalla tassa sugli extraprofitti delle banche. Nella rubrica social "Gli appunti di Giorgia, il presidente del Consiglio rivendica ...