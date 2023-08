Meloni rivendica la tassa sugli extraprofitti | “Il sistema bancario deve comportarsi in modo corretto Agiremo sui margini ingiusti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Giorgiahato ladelle banche annuncia in conferenza stampa da Matteo Salvini dopo l’ultimo Consiglio dei ministri. Senza presentarsi davanti ai giornalisti, la premier ne ha parlato nel suo appuntamento social “Gli appunti di Giorgia” spiegando che “in questa situazione difficile” è “fondamentale che ilsi comporti inil più possibile”. “C’è stato un aumento dei tassi passivi che le banche hanno applicato ai loro clienti, ovvero un aumento di quanto la banca chiede al cittadini per mutui e prestiti, al pari dei quali però dovrebbero aumentare anche i tassi attivi riconosciuti dalle banche a chi deposita in banca, cioè quanto la banca ti riconosce per i soldi che ...