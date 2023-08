Meloni difende la tassa sugli extraprofitti delle banche | Margini ingiusti | ora risorse per famiglie e imprese

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Laextra profittiè una "zione sui". Giorgiaci mette la faccia, dopo aver disertato la conferenza stampa di lunedì, eil provvedimento approvato in Consiglio dei ministri. Torna a parlare direttamente in video, senza mediazione, rispolverando il format "Gli appunti di Giorgia" sulla sua pagina Facebook: "È passato un po' di tempo ma è arrivato il momento di fare il punto sul lavoro del governo", ha detto la premier prima di passare in rassegna una serie di temi: dalle misure contenute nel decreto Omnibus al salario minimo che sarà oggetto di un incontro con le opposizioni venerdì, dalla riforma del reddito di cittadinanza allo stato di attuazione del Pnrr. "Abbiamo deciso ...

