Meloni contro la Bce sull’aumento dei tassi | «Discutibile» E alle banche italiane dice | «I vostri extraprofitti sono ingiusti»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ventila un possibile atteggiamento scorretto della Banca centrale europea e critica gli istituti di credito italiani per i guadagni al limite della «legittimità». Giorgia, sui social, esprime il suo parere sul decreto Asset, approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri. Aveva scelto di non commentare i provvedimenti, compresa la tassa suglibancari, in conferenza stampa. Piuttosto, la rubrica de «Gli appunti di Giorgia» diventa il luogo per rompere il silenzio: «Abbiamo approvato diverse misure importanti – nell’ultimo Cdm -. La più importante è quella che riguarda la tassazione dei marginidelle», esordisce. E argomenta: «Stiamo vivendo una fase economica e finanziaria complicata anche a causa dell’inflazione che si registra in tutta Europa, a cui la Bce ha risposto con un ...