Melissa Satta e Berrettini sempre più uniti | fra vacanze e tornei | FOTO!

... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -sfoggia le curve in Sardegna Ultimo ...2 Continuano le vacanze in Sardegna per, che per qualche giorno è rimasta senza il compagno Matteo Berrettini: il tennista azzurro è in Canada per il torneo Masters 1000 Toronto . Berrettini, che ha disputato l'ultimo ...... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -sfoggia le curve in Sardegna Ultimo ...

La showgirl Melissa Satta si trova in vacanza nella sua Sardegna, precisamente a Porto Cervo. L’ex velina da qualche giorno sta raccontando le sue giornate al mare su Instagram, tra aperitivi e tuffi ...Continuano le vacanze in Sardegna per Melissa Satta, che per qualche giorno è rimasta senza il compagno Matteo Berrettini: il tennista azzurro è in Canada per il torneo Masters 1000 Toronto. Berrettin ...