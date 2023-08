Melendugno | caduta da monopattino | bambina in rianimazione In serata

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È ricoverata innel Dea di Lecce la ragazzina (8 o 13 anni, non ancora dettagliato da parte nostra) che ieri sera ha battuto la testa sull’asfalto. Per cause da dettagliare ladal. Accaduto a Torre dell’Orso, frazione di. Notizia riportata da varie testate. L'articolodain In proviene da Noi Notizie..

