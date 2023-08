Meglio tardi che mai | Sallusti demolisce Conte | quello che avrebbe voluto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per una volta Giuseppel'ha azzeccata. «che mai» ha detto il leader dei Cinque Stelle commentando l'ultimo decreto del governo sul prelievo degli extra profitti delle banche per finanziare i tagli di mutui e tassi. Già,che mai ripristinare un po' di equità economica e sociale, mache mai anche mettere un po' di ordine nell'intoccabile mondo dei taxisti come indelle compagnie aeree così come togliere di mezzo definitivamente le restrizioni anti Covid. Ma ancheche mai stringere accordi con i Paesi africani coinvolti nel traffico di esseri umani per arginare l'immigrazione illegale eche mai aver riportato ...

Leggermenteandrà per i lavoratori in partita iva . Gli under 35 occupati con questo regime ... ecco come è stato calcolato l'importo Come mai i giovani andranno in pensione sempre più...che mai, ma il '' purtroppo lo pagano le famiglie'. Scrive cosi sui social il leader M5s Giuseppe Conte commentando la decisione del governo di tassare gli extra - profitti delle ...... se la tradizionale ricorrenza cade il 10 agosto, giorno di San Lorenzo appunto, è pur vero che ormai da qualche anno le stelle cadenti decidono di dare ildi sé due giorni più. Quindi ...

Misiani: “Meglio tardi che mai. Ora quei soldi vanno destinati alle famiglie più fragili” la Repubblica

Il portoghese firma l'1-0 nella semifinale contro gli iracheni dell'Al Shorta dopo essersi visto annullare un gol dal Var per fuorigioco ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Tassa su extraprofitti banche: governo soddisfatto, silenzio dei banchieri. Le reazioni ...