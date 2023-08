Meghan e Harry pronti un nuovo progetto

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Markle e il principece la stanno mettendo tutta per continuare la loro vita lontano dalla royal family inglese dopo l’addio nel 2020. La coppia ha dovuto affrontare non poche difficoltà, ma forse adesso vede la luce in fondo al tunnel. I Sussex, infatti, produrranno il loro primo film. Dopo un documentario e un’autobiografia per il principeche hanno messo in luce alcuni tra i più segreti retroscena della vita nella corte di Londra, i Sussex non ne hanno abbastanza. Per loro molto presto arriverà la produzione di un film tratto da un best-seller.vogliono rilanciare la propria immagine, soprattutto nel panorama di Hollywood e questo era chiaro da tempo. Adesso è finalmente arrivata l’occasione giusta per riscattarsi....