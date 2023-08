Il governo di Seul, invece, non sembra essersi fatto trovare. Infatti, ie le attrezzature fornite inizialmente non sono affatto bastati. Così, in ritardo, il governo di Seul si è ...'Ringrazio i, gli infermieri e tutto il personale coinvolto nella gestione dell'attività diSoccorso per il lavoro che anche in pieno agosto stanno portando avanti. La loro ...... direttore delsoccorso di Civitavecchia - C'è stato un aumento del 10 - 15% degli accessi in quei giorni, ma non ci sono state situazioni di paralisi pur avendo una carenza cronica di...

Medici pronto soccorso, 'Ostia, Civitavecchia e Formia sotto pressione' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Ci sono situazioni in cui per tenere chiusa la porta durante il turno di notte, e sentirsi più al sicuro, si ...Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - "In questi giorni di agosto nel Lazio sono i pronto soccorso di Ostia, Civitavecchia e Formia ad essere sotto pressione per gli accessi legati al grande flusso di vac ...