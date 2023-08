(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - "In questi giorni di agosto nel Lazio sono idiad essereper gli accessi legati al grande flusso di vacanzieri. Solo aogni nave da crociera porta 6mila turisti. Mentre i Dea romani reggono meglio, ci sono meno residenti in città, anche se arrivano intanti turisti spesso per incidenti in monopattino e per intossicazioni alimentari. Ferragosto? Ci auguriamo sia tranquillo". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Beniamino Susi, vice presidente nazionale della Simeu, la Società italianana di emergenza urgenza. "A Roma abbiamo retto molto bene nelle settimane passate ...

Il governo di Seul, invece, non sembra essersi fatto trovare. Infatti, ie le attrezzature fornite inizialmente non sono affatto bastati. Così, in ritardo, il governo di Seul si è ...'Ringrazio i, gli infermieri e tutto il personale coinvolto nella gestione dell'attività diSoccorso per il lavoro che anche in pieno agosto stanno portando avanti. La loro ...... direttore delsoccorso di Civitavecchia - C'è stato un aumento del 10 - 15% degli accessi in quei giorni, ma non ci sono state situazioni di paralisi pur avendo una carenza cronica di...

Medici pronto soccorso, 'Ostia, Civitavecchia e Formia sotto pressione' La Gazzetta del Mezzogiorno

Catanzaro - Prenderanno servizio negli ospedali prima di Ferragosto - probabilmente il prossimo 12 agosto - i medici cubani che sono stati selezionati dall'Asp di Catanzaro per i tre presidi di Lamezi ...I primi sintomi a fine luglio, febbre alta, stanchezza, difficoltà nel camminare, vomito. L'accesso al pronto soccorso con le condizioni che iniziano rapidamente a peggiorare e che lo portano anche a ...