Matti e assassini | tutti li conoscono ma nessuno li ferma Il disastro della Legge Basaglia colpisce ogni città

Nweke Chukwuka, 37 anni, di professione squilibrato e killer. Senza fissa dimora, spesso sotto effetto di droga ed alcol, era noto per i suoi comportamenti violenti. Urlava per strada e infastidiva chi passava nel parco Nikolajevka del quartiere di Santa Maria, a Rovereto. Giunto nel 2006 in Italia era sposato pur non avendo più rapporti con la famiglia. Ce li aveva invece con le due sorelle che conoscevano bene la sua violenza, perché le menava in continuazione