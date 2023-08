Matti e assassini | nessuno li ferma Il disastro della Legge Basaglia in Italia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nweke Chukwuka, 37 anni, di professione squilibrato e killer. Senza fissa dimora, spesso sotto effetto di droga ed alcol, era noto per i suoi comportamenti violenti. Urlava per strada e infastidiva chi passava nel parco Nikolajevka del quartiere di Santa Maria, a Rovereto. Giunto nel 2006 inera sposato pur non avendo più rapporti con la famiglia. Ce li aveva invece con le due sorelle che conoscevano bene la sua violenza, perché le menava in continuazione Segui su affarni.it

: dall'omicidio di Rovereto al 'pazzo' di Spinaceto a Roma. Il disastro della Legge Basaglia non risparmia nessuna città Nweke Chukwuka, 37 anni, di professione squilibrato e killer.

Matti e assassini: il disastro delle Legge Basaglia, da Rovereto a ... Affaritaliani.it

L'omicidio di Rovereto continua a far discutere. Nweke Chukwuka, il nigeriano senza fissa dimora responsabile dell'assassino di Iris Setti, è pienamente imputabile e non è un 'matto'. A dichiararlo è ...Situazioni ben conosciute; il problema è nelle istituzioni che non agiscono preventivamente in maniera efficace e risolutiva ...