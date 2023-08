Matteo Messina Denaro | «Non mi pentirò mai»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nel giorno del ricovero per l'aggravarsi delle condizioni di salute del boss, sono state pubblicate le pagine di verbale del primo interrogatorio dopo l'arresto.ha negato di aver fatto parte di Cosa nostra e respinto le accuse di stragi e omicidi

Dopo la polemica innescata dalle parole del ministroSalvini sullo scioglimento dei ... affidandosi ai calcoli degli ingegneri, per esempio, se deve ragionare sul ponte sullo Stretto di, ...... il 17 gennaio scorso, di essersi lasciato catturare per garantirsi una migliore assistenza nella cura del timore che lo stava consumando, il superboss mafiosoDenaro è stato ...Il boss trapanese attacca il concorso esterno Settanta pagine. Tanto è lungo l'interrogatorio diDenaro con il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e l'aggiunto Paolo Guido. Un documento finito agli atti con cui la procura ha chiesto la chiusura delle indagini per il medico ...

Messina Denaro, dopo peggioramento operato in ospedale. Prevista degenza non breve Sky Tg24

Messina Denaro in rianimazione. Usa ripristina le restrizioni su “armi fantasma”. Ue acquista 49 Leopard per Kiev. I fatti da conoscere ...Il cinquantenne Matteo Salvini ha un curriculum politico di tutto rispetto. Ha percorso tutte le tappe del militante di partito. Si è iscritto alla Lega nel 1990, il più vecchio movimento politico del ...