Matteo Messina Denaro è stato operato | ' E' in terapia intensiva ma è vigile e attivo'

Denaro si è risvegliato dall'operazione che è andata molto bene, è vigile e attivo. E' in terapia intensiva solo per prassi dopo interventi del genere'. Lo dice il garante dei detenuti. Così, nell'interrogatorio reso ai pm di Palermo dopo l'arresto, Denaro spiega come era in grado, da latitante, di individuare le videocamere piazzate nel trapanese dagli investigatori.

Messina Denaro ricoverato a L'Aquila. Disse ai pm: 'Non mi pentirò mai' Agenzia ANSA

Il boss, detenuto nel supercarcere de L'Aquila è affetto da un tumore e per il legale è in "condizioni disperate". Nel penitenziario è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia ...Matteo Messina Denaro, il garante dei detenuti: "Garantiamo il diritto alla salute con personale medico qualificato e tutte le agenzie dello Stato stanno operando nel rispetto del dettato costituziona ...