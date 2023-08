Matteo Berrettini si confessa | “Ecco come mi sono ritrovato”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Non è stato certo un anno semplice da gestire per, incappato in un lungo periodo di risultati negativi chemigliorati soltanto in queste ultime uscite ufficiali nel mondo della racchetta internazionale. Un blackout che ha portato l’azzurro a sprofondare nel Ranking ATP di tennis: la missione, dopo essersi finalmente, è risalire la china attaccando le posizioni alte.: “Il tennis è uno specchio impietoso…” (Credit foto – Aeltc)“Il tennis è uno specchio impietoso – sottolinea ad esempio in un passaggiodurante l’intervista rilasciata a Walter Veltroni su Il Corriere della Sera – ti guarda dentro. E ho capito una cosa fondamentale: per eccellere, in questo sport, devi in primo luogo ...

sfida Jannik Sinner ai sedicesimi di finale dell'ATP di Toronto in un derby tutto italiano. Ma quando si gioca A che ora si scende in campo- Sinner inizierà non prima ...Nel torneo maschile saranno unseeded Hubert Hurkacz, Lorenzo Musetti, Alex De Minaur,e Sebastian Korda , per dirne alcuni. Nel femminile invece saranno 'cani sciolti' Jelena ...L'atteso derby trae Jannik Sinner, valido per il secondo turno del torneo 1000 di Toronto, si disputerà oggi mercoledì 9 agosto. Presumibilmente Sinner -non inizierà prima delle 23 ora ...

Berrettini, numero 38 del mondo, al primo turno ha battuto col punteggio di 6-4 6-3 il francese Gregoire Barrere, mentre Sinner, numero 8, ha goduto di un bye in quanto testa di serie numero 7, ...Avere il piacere di giocare. C'era non poca curiosità su come Matteo Berrettini si sarebbe presentato al via del Masters1000 di Toronto. Per tutta una serie di ragioni, il romano non era mai riuscito ...