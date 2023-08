Masters 1000 Toronto | Sinner | “Abbiamo lavorato duramente | sono in fiducia dopo Wimbledon”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Vincere un torneo comesignificherebbe tanto. Tutti i sacrifici, il duro lavoro, la passione che ho. Io e il mio team stiamo lavorando molto per centrare l’obiettivo di vincere questoo altri eventi importanti. Quest’anno mi sto avvicinando tanto“. Jannikè pronto ad iniziare la sua avventura nordamericana dal Canada e dal match di secondo turno contro Matteo Berrettini. “I campi in cementoquelli che mi piacciono maggiormente – ha ribaddito l’altoatesino – L’ho dimostrato a Indian Wells e a Miami quest’anno. È una superficie dove mi sento molto bene. Ci siamo allenati moltonelle scorse due settimane, è stato come affrontare una nuova ‘off-season’.contento di competere nuovamente, di sentirmi libero in campo e di provare a fare il mio gioco. ...

2 Continuano le vacanze in Sardegna per Melissa Satta , che per qualche giorno è rimasta senza il compagno Matteo Berrettini: il tennista azzurro è in Canada per il torneoToronto . Berrettini, che ha disputato l'ultimo Wimbledon all'altezza della sua fama, è uscito da un momento difficile, come ha confessato in una recente intervista: 'Ho conosciuto il ...Secondo turbo per il toscano alcanedese. Sfida l'australiano in un incontro che sarà ...Un match molto interessante tra i due azzurri, che cercheranno di andare più avanti possibile neldi Toronto, primo dei due eventi sul cemento outdoor americano, che anticipano gli Us ...

ATP Toronto, i risultati degli italiani: Musetti, Berrettini e Arnaldi al 2° turno Sky Sport

Matteo Arnaldi a caccia dell'impresa. Oggi, mercoledì 9 agosto, il tennista italiano sfiderà Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Una sfida di altissimo profilo per il nostro ...