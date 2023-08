Masters 1000 Toronto 2023 | Musetti avanti sulle montagne russe | Kokkinakis ko in rimonta

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sono servite 2 ore e 52 minuti perre un set di svantaggio a Thanasie strappare il pass per gli ottavi deldi, ma Lorenzoè ancora in corsa. Un match non indimenticabile dal punto di vista tecnico, eccezion fatta per qualche lampo, vinto dall’azzurro palesando tutti i progressi sotto il punto di vista mentale al cospetto di undisunitosi per due volte nel momento della verità. Il punteggio di 4-6 7-5 6-4 premia così Lorenzo, che contenderà a Daniil Medvedev un posto nei quarti di finale. A decidere una prima frazione che scivola via senza sussulti è un break in apertura, in cuipasticcia dal 40-15 col dritto, annulla una chance al suo avversario ma ne concede ...