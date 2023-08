Masters 1000 Toronto 2023 | esordio ok per Ruud Crisi senza fine per Auger-Aliassime | sconfitto da Purcell

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Pare essereladi Felix, che anche nel torneo di casa non riesce a trovare le sensazioni migliori e viene subito eliminato. La testa di serie numero 10 deldinel primo match della sessione serale affrontava l’australiano Maxcon in palio la possibilità di un affascinante secondo round contro Andy Murray. Invece, un FAA piuttosto dimesso, si è arreso con un duplice 6-4. Un break per set è bastato 25enne di Sydney per conquistare la terza vittoria consecutiva su un tennista canadese, dato che nelle qualificazioni avevasia Polansky che Schnur. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Non si fa sorprendere, invece, Casper. ...

Amici in allenamento. Compagni in Coppa Davis. Eppure quest'oggi Jannik Sinner e Matteo Berrettini saranno rivali nel secondo turno deldi Toronto . I due, nonostante quello nordamericano sia il primo scontro diretto della carriera, si conoscono alla perfezione essendo due dei protagonisti più acclamati del 'Rinascimento' ...Matteo Arnaldi affronterà Daniil Medvedev al secondo turno deldi Toronto 2023 , torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Ormai il giovane tennista ligure sta diventando una certezza anche al piano maggiore del circuito ATP, con ...Jannik Sinner affronterà Matteo Berrettini al secondo turno deldi Toronto 2023 , torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Per la prima volta in carriera i nostri due maggiori esponenti del tennis italiano negli ultimi anni ...

Derby italiano al Masters 1000 di Toronto tra il numero 8 e il numero 37 del Ranking ATP Matteo Berrettini e Jannik Sinner si incontrano per la prima volta in carriera in un… Leggi ...Toronto, 9 ago. – (Adnkronos) – Casper Ruud avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il norvegese, numero 5 del mondo e terza testa ...