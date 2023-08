Masters 1000 Toronto 2023 | Arnaldi sbatte su Medvedev | il russo vince in due set

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Matteosi arrende a Daniilnel secondo turno deldi. Il numero 66 al mondo, già bravo nel superare le qualificazioni e battere il padrone di casa Pospisil, ci prova ma alza bandiera bianca al campione del 2021 con il punteggio di 6-2 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.prova a mescolare le carte, utilizza la palla corta dal lato del dritto a volte anche solo per chiamare l’avversario a rete ma i risultati della suo piano tattico sono alterni.appare pimpante e da fondo è il solito muro, anche sul ritmo dell’azzurro, punito sul serve and volley tentato sulla palla break. Ilvola sul 4-1, gestisce sino al 5-2 e piazza un secondo break per incamerare la frazione ...

Il bilancio resta positivo per Arnaldi che al termine deldi Toronto registrerà il nuovo best ranking: virtualmente, infatti, è n. 61 . La rinascita di Raonic: è agli ottavi. Fuori ...Tennis News Carlos Alcaraz Ildi Toronto è ormai cominciato e in campo scenderanno tutti i migliori tennisti al mondo. Non ci sarà, per scelta, il numero due al mondo e leggenda del circuito Novak Djokovic , ma nessun ...Segui in streaming le partite degli ATPdi Toronto, il grande torneo di Tennis che si sta giocando in ...

ATP Toronto, il programma di oggi su Sky: 4 azzurri in campo, Arnaldi sfida Medvedev Sky Sport

Il Masters 1000 di Toronto è ormai cominciato e in campo scenderanno tutti i migliori tennisti al mondo. Non ci sarà, per scelta, il numero due al mondo e leggenda del circuito Novak Djokovic, ma ...Segui in streaming le partite degli ATP Masters 1000 di Toronto, il grande torneo di Tennis che si sta giocando in Canada.