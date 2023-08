Maserati a Monterey celebra i i 75 anni della GranTurismo

celebrerà durante laCar Week 2023 la sua ricca storia, la nuova esposizione di icone moderne e i suoi veicoli di domani, che definiscono una nuova era. Al prestigioso The Quail, ...La nuova generazione dellaGranCabrio è stata anticipata da alcune immagini pubblicate online prima del debutto ufficiale in occasione dellaCar Week 2023. La nuovaGranCabrio è pronta a fare il suo debutto in occasione dellaCar Week 2023 , che si terrà dall'11 al 20 agosto. Essendo un modello parecchio atteso, ...POCHI GIORNI - Si avvicina il debutto della nuova generazione dellaGranCabrio , che potrebbe essere presentata in occasione dellaCar Week, prevista dall'11 al 20 agosto in ...

Alla Monterey Car Week Maserati celebra i 75 anni della GranTurismo Tiscali

Maserati celebrerà durante la Monterey Car Week 2023 la sua ricca storia, la nuova esposizione di icone moderne e i suoi veicoli di domani, che definiscono una nuova era. Al prestigioso The Quail, tra ...MODENA (ITALPRESS) - Maserati celebrerà durante la Monterey Car Week 2023 la sua ricca storia, la nuova esposizione di icone moderne e i suoi ...