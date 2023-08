Marta riappare allo stadio ma è Pier Silvio il protagonista | che succede in FI

(Di mercoledì 9 agosto 2023)in pubblicoFascina. L'ultima compagna diBerlusconi è arrivata ieri seradi Monza per assistere alla prima edizione del trofeo «Berlusconi», che ha visto in campo, alle 21, la squadra brianzola contro il Milan, in memoria del Cavaliere, scomparso a Milano il 12 giugno scorso. Fascina, che non appariva in pubblico dal giorno dei funerali di Berlusconi, in abito lungo blu, ha assistito all'incontro insieme a, secondogenito dell'ex premier e leader di Forza Italia, cui è spettato l'onore di premiare il club vincitore. Visibilmente commosso, ha detto: «Per noi una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan ...

in pubblicoFascina. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi è allo stadio di Monza per assistere alla prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, che vedee in campo la squadra ...Monza calcio, prima uscita pubblica diFascina per il trofeo Berlusconi Dopo la morte di Silvio Berlusconi,Fascina si è chiusa in religioso silenzio preferendo trincerarsi nella villa di Arcore, fedele al ricordo del Cavaliere, a cui è rimasta accanto fino alla fine della malattia. Gli amici più cari ...in pubblicoFascina. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi è allo stadio di Monza per assistere alla prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, che vedee in campo la squadra ...

Trofeo Berlusconi, Marta Fascina riappare in pubblico allo stadio di ... Il Sole 24 ORE

Riappare in pubblico Marta Fascina. L’ultima compagna di Silvio Berlusconi è arrivata ieri sera allo stadio di Monza per assistere alla prima edizione del trofeo «Silvio Berlusconi», che ha visto in ...Tanti i volti cari al Cavaliere nel giorno del primo memorial a lui dedicato: tra di loro l'ex compagna, il presidente del Milan e l'ad del Monza ...