Marta Fascina e Pier Silvio | quel clamoroso gesto in tribuna | cambia tutto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sono 20.30 quandoimbocca il via letto che dal parcheggio interno all'U-Power Stadium di Monza porta alla scalinata dellaautorità. Stretta in un abito lungo blu, con borsetta abbinata in paillettes, scarpe bianche sportive, capelli raccolti in una coda perfetta e trucco leggero, la vedova Berlusconi riappare in pubblico quasi due mesi dopo la morte dell'amato. E una cornice migliore del primo Trofeo Berlusconi, dedicato al Cavaliere che ha fatto la storia di Milan (bacheca infinita, ieri ha poi vinto ai rigori) e Monza (prima promozione in A), non poteva esserci.si infila quasi di soppiatto tra le poltroncine dello spicchio divip dove seguirà la partita: viso tirato e sguardo assorto. È tanta l'emozione. C'è anche più di un filo di ...

La commozione di Galliani Un seggiolino vuoto con le maglie di Milan e Monza, lì dove si sedeva allo stadio Silvio Berlusconi, accanto alla fidanzata, alla prima uscita pubblica. MONZA. Ha scelto la minima distanza possibile per farsi rivedere in pubblico, i cinque chilometri che separano Arcore dallo stadio di Monza. non era stata più avvistata fuori da Villa San Martino dal 14 giugno, il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. Da quel momento non ha più partecipato a nessun ...

