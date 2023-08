Marito umilia la moglie per il suo fisico dopo il parto | lei lo zittisce così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si può insultare la propriaper ilche ha qualche giornoil? A quanto pare, sì. Un uomo lo ha fatto, ma la donna gli ha risposto per le rime con due video sui social. Ognuno di noi conosce una donna che,averrito, ha visto il proprio corpo cambiare. In gravidanza, molte future madri non riescono a effettuare eserciziocostante e spesso si lasciano andare ai peccati di gola. E non c'è niente di male: sia chiaro.averrito, c'è chi fa gli straordinari per tornare aldi prima, ma anche chi non vuole o non ci riesce a farlo. Una influencer molto seguita su TikTok di nome Brooklyn ha raccontato del comportamento oggettivamente vile di suo, ...