Mario Rui Lazio | ipotesi ancora viva Ma c’è un problema

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Ruil’di un trasferimento del portoghese in biancoceleste. Ma c’è unStando a quanto riferito da Repubblica edizione Napoli,Rui resta un’concreta per la fascia sinistra del calciomercato. Il portoghese ha rotto con l’ambiente, visto che De Laurentiis non vuole rinnovargli il contratto nel 2025. Proprio per questo, e visti i quasi 33 anni, Lotito pensava di mettere sul piatto una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro per il cartellino ma il patron dei partenopei spara altissimo. Servono 20 milioni. Una cifra decisamente fuori portata per il club biancoceleste.

1 Si fa complicata la pistaper la Lazio . Il terzino sinistro, in rotta col Napoli e in attesa di una proposta convincente per cambiare aria, per De Laurentiis costa 20 milioni . A scriverlo questa mattina è ...Per il cartellino basterebbero 7 milioni, la Lazio aspetta Ci Napoli 29/01/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto:Nella Lazio si è ...Prima di fa sciarsi la testa, conviene farlo ad una gamba: e passando da(28 luglio) ad Amir Rrahmani (8 agosto), è chiaro che nasca il sospetto che ci siano spilloni conficcati da qualche parte, certo nell'aria. La maledizione di Castel di Sangro è nei fatti e ...

Gli agenti di Isaksen ieri a Formello: si tratta il danese del Leicester. Mario Rui rompe con il Napoli. Pellegrini decide, sì o no in queste ore ...Ufficializzato Isaksen, che oggi è atteso in gruppo per il primo allenamento, ora la Lazio sarà chiamata a chiudere altri tre colpi. Si tratta del portiere, del regista e del ...