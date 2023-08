Mare torbido pontino | l’assessore Palazzo | “nessuna preoccupazione | le acque sono balneabili”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Ledel litorale. L’aspettoe la presenza di schiuma in alcuni trattidovuti semplicemente a un fenomeno naturale, legato alla presenza di alghe, che non comporta alcun rischio per la salute pubblica” – lo dichiaraall’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena. “In seguito alle numerose segnalazioni L'articolo Temporeale Quotidiano.

...e stranieri che frequentano le spiagge nelle province di Vibo Valentia e di Lamezia Terme e che sono state oggetto di innumerevoli attenzioni e segnalazioni per lo stato di salute generale del. ...... occorre parlare e impegnarsi per diradare le nubi che ancora gravano sullo scenariodelle ... tra poche ore, ad esempio, sarò a Praia a, in Calabria, a parlare dell'indicibile legame tra '...... a fenomeni naturali per la forte presenza indi posidonia spiaggiata ( cd. alghe ), che a seguito le ultime mareggiate hanno provocato la rimozione dei fondali creando anche un colore...

Schiume e mare torbido sul litorale pontino, arrivano rassicurazioni: “Le acque non sono inquinate” LatinaToday

Le acque del litorale pontino “sono balneabili” e “l’aspetto torbido e la presenza di schiuma in alcuni tratti sono dovuti semplicemente a un fenomeno naturale, legato alla presenza di alghe, che non ...Elena Palazzo, titolare dell’Ambiente alla Regione Lazio, risponde alle preoccupazioni presentando gli ultimi dati ...