Manchester City | stampa inglese | assalto a Paquetá del West Ham

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Possibile trasferimento in vista per Lucas. Ilnelle ultime ore avrebbe fatto un primo approccio con ilHam per il centrocampista brasiliano, arrivato a Londra la scorsa estate per 36,5 milioni di sterline dal Lione. La squadra di Guardiola studia già un’offerta superiore ai 70 milioni, ma ilHam è pronto a fare muro, in particolare dopo aver già ceduto Declan Rice all’Arsenal nel corso di questa sessione di mercato. SportFace.

Ilha messo gli occhi in casa West Ham per Lucas Paquetà e dal Brasile sono sicuri di un'offerta importante Ilha messo gli occhi in casa West Ham per Lucas Paquetà e dal ...Il club del 'Triplete' non ha però ancora presentato un'offerta al West Ham ROMA - Ilè interessato al centrocampista del West Ham Lucas Paquetá. Il brasiliano si è unito agli Hammers dal Lione la scorsa estate per 36,5 milioni di sterline (oltre 42 milioni di euro) ...Il riferimento è alla palla gol 'parata' nella finale di Champions League trae Inter quando D'Ambrosio andò in tuffo di testa, ma la sfera finì addosso a un incolpevole Big Rom fermo ...

MANCHESTER CITY, ASSALTO A LUCAS PAQUETA Sport Mediaset

Come riporta AgiproNews, sarà ancora una volta il Manchester City la squadra da battere in Premier League. Pep Guardiola proverà a mettere in bacheca il quarto trofeo di fila nel campionato inglese, a ...Il club del 'Triplete' non ha però ancora presentato un'offerta al West Ham ROMA (ITALPRESS) - Il Manchester City è interessato al centrocampista ...