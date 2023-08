Manager in silenzio per tutto il giorno | sorpresi dalla mossa e in attesa dell' aiuto di Bce e Bankitalia

Ma del suicidio delnon era a conoscenza: "Non sapevo che fosse morto. Qui non ne ha ... Quasi come una premonizione su quelli che sarebbero stati i desideri della famiglia che chiede "...Adesso a parlare sono stati proprio i componenti degli Aqua che finalmente hanno rotto il... era proprio stato ildella Nystrøm a ufficializzare che la canzone Barbie Girl non sarebbe ...Sono le ore del dolore, le più difficili, anche per questo motivo la famiglia delLuca Ruffino , presidente di Visibilia morto suicida sabato sera chiede rispetto e. "Confidiamo che la Procura faccia con scrupolo gli accertamenti del caso e siamo certi che li farà" ...

Suicidio Ruffino: la famiglia chiede rispetto e silenzio TGLA7

Mattia e Mirko Ruffino, i figli del manager Luca che si è ucciso domenica scorsa, hanno scritto una nota in cui chiedono rispetto per il padre e per il dolore di chi gli ha ...Sono le ore del dolore, le più difficili, anche per questo motivo la famiglia del manager Luca Ruffino, presidente di Visibilia morto suicida sabato sera chiede rispetto e silenzio. "Confidiamo che la ...