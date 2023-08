Mamma chiede alla nonna fumatrice di fare la doccia e di cambiarsi prima di tenere in braccio il nipotino

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’arrivo di un nuovo bambino porta tanta gioia e attesa, ma può anche essere carico di preoccupazioni. Unaera preoccupata per il fatto che il suo bambino fosse esposto al fumo ultra-passivo poiché sua suocera era una grande. Sua suocera non fumava intorno al suo bambino, ma aveva ancora del fumo sui vestiti e sui capelli e la futuraera comprensibilmente preoccupata. Secondo la Mayo Clinic: “Il fumo ultra-passivo è residuo di nicotina e altre sostanze chimiche lasciate sulle superfici interne dal fumo di tabacco. Le persone sono esposte a queste sostanze chimiche toccando superfici contaminate o respirando il gas di scarico da queste superfici.” Foto generica /Pixabay“Si pensa che questo residuo reagisca con i comuni inquinanti dentro la casa per creare una miscela tossica che include composti che ...