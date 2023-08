Make-up sotto l’ombrellone | come truccarsi in spiaggia

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Anche inl’attenzione per il-up non manca. Tuttavia, è necessario tenere presente che esistono delle accortezze da prendere in considerazione per non lasciarsi trovare impreparati dalla salsedine o dalle altre variabili che possono presentarsi al mare. Il-up perfettoesiste, ma è utile conoscere le misure da prendere in considerazione quando si vuole optare per un trucco al mare che sia resistente alla salsedine e alla variabili da. Ovviamente, tenendo presente che il caldo, l’acqua e tutto il resto potrebbero comportare l’aumento di scolature di mascara e sbavature di rossetto, è necessario conoscere le accortezze indispensabili affinché il trucco possa risultare naturale e impeccabile.-up in ...